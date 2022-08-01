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Rize’de kedi kurtarma operasyonu

Rize’de dikenli otların arasına düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 01.08.2022, 09:57
Rize’de kedi kurtarma operasyonu

Rize’de dikenli otların arasına düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Küçükcaferpaşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan araçların geçtiği sırada korkan kedi dikenli otların arasına düştü. Kedisinin dikenli otların arasına düştüğünü gören sahibi olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat ve merdiven yardımı ile dikenli otların arasına inerek kediyi bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

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