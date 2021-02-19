Rize’de kazaya müdahale etmeye giden ambulansla tır çarpıştı

Rize’de buzlanmadan dolayı meydana gelen kazaya müdahale etmeye giden ambulans, aynı mevkide tır ile çarpıştı.

Kaza Pazar ilçesinde gece 00.00 sularında meydana geldi. Karadeniz sahil yolu üzerindeki buzlanma nedeniyle Artvin istikametinden Rize istikametine gelen 2 araç çarpıştı. Olay yerine sevk edilen ambulans ise aynı yerde buzlanma nedeniyle kayan tır ile çarpıştı.

Biri ambulans toplam 4 aracın karıştığı kazada yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Karadeniz sahil yolu tek taraflı olarak trafiğe kapandı.