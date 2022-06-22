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Rize’de kamyonet yol kenarına devrildi: 3’ü ağır 5 kişi yaralı

Rize’de yol kenarına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Asayiş 22.06.2022, 17:31
Rize’de kamyonet yol kenarına devrildi: 3’ü ağır 5 kişi yaralı

Rize’de yol kenarına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yamaçdere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Yamaçdere Mahallesi istikametinde seyir halinde olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun dışına çıkarak devrildi. Devrilen aracı gören vatandaşlar kazayı 112 Acil çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kamyonetin içerisinde bulunan 5 kişiyi vatandaşların yardımıyla çıkarttı. Araçtan çıkartılan 5 kişinin ilk müdahalesinin olay yerinde yapılmasının ardından ambulans ile Kaçkar Devlet hastanesine götürüldü. Meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Devrilen kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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