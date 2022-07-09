Rize’de kaçan boğa sahiplerini mahalle mahalle koşturdu

Rize’de sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa sahiplerine zor anlar yaşattı.

İslampaşa Mahallesi’nde sahiplerinin elinden kurtulan boğa bir anda kaçmaya başladı. İslampaşa Mahallesi, Portakallık Mahallesi, Bağdatlı Mahallesi ve Gülbahar Mahallesi boyunca sahiplerinden kaçan boğa Menderes Bulvarı’na inerek sürücülere de zor anlar yaşattı. Rize Belediyesi Kurban Timi tarafından Gülbahar Mahallesi’nde sakinleştirici iğneyle müdahale edilen boğa 1 saatlik uğraşın sonunda sakinleştirildi. Daha sonra kamyona yüklen boğa kesileceği alana taşındı.