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Rize’de kaçak sigara ve içki operasyonu: 2 gözaltı

Rize’de polis ekiplerinin alkol ve sigara kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 03.08.2022, 17:32
Rize’de kaçak sigara ve içki operasyonu: 2 gözaltı

Rize’de polis ekiplerinin alkol ve sigara kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde iki adrese düzenlediği operasyonda toplam 960 paket Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü olmayan sigara ve 53 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

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