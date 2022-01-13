Rize’de insanlık dışı olay

Rize’de geri dönüşüme gönderilecek makine yağı varilinde ölüme terk edilen 3 kediden 1’i öldü, 2’si ise Pazar Belediyesi ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Olay ilçeye bağlı Kirazlık mahallesi Liman Mevkiinde meydana geldi. İçerisinde geri dönüşüme gönderilecek makine yağı bulunan varilin içerisinden gelen yavru kedi seslerini fark eden vatandaşlar hemen Pazar Belediyesi ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler varilin içerisine atılmış olan 3 kediden 1’inin öldüğünü belirleyerek diğer iki kediyi belediye bünyesinde hizmet veren rehabilitasyon merkezine getirdi.

Burada tedavi altına alınan 2 yavru kedi aynı zamanda üzerlerine yapışan yanmış yağdan arındırıldı. Veteriner Bahar Banko Ayaz yaptığı açıklamada “Kedilerimizin durumları çok ağırdı, temizlik aşaması biraz zor geçti. 1 tanesini maalesef kaybettik ama diğer 2’sinin durumu şuan gayet iyi. Tedavileri henüz devam ediyor, 1 haftalık bir tedavi süreçleri olacak. Bulundukları yerde kedilerin anneleri var. Doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için buradaki tedavilerinin ardından yeniden oraya bırakacağız” ifadelerini kullandı.