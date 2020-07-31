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Rize’de ilk günün acemi kasap bilançosu ağır oldu
KURBAN BAYRAMI’NIN İLK GÜNÜNDE RİZE’DE 99 KİŞİ KURBAN KESERKEN YARALANARAK HASTANEYE BAŞVURDU.
Asayiş 31.07.2020, 16:50
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RİZE (İHA) – Kurban Bayramı’nın ilk gününde Rize’de 99 kişi kurban keserken yaralanarak hastaneye başvurdu.
Rize’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. İl genelinde kurbanlık hayvanlarını keserken yaralanan 27 acemi kasap Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 44 kişi Rize Devlet Hastanesine, 20 kişi Çayeli Devlet Hastanesine, 8 kişi Kaçkar Devlet Hastanesine olmak üzere toplam 99 kişi hastanelere başvuruda bulundu.
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