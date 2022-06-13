Rize’de heyelan nedeniyle kapanan köy yolu açıldı

Rize’nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol tekrardan açıldı.

Heyelan, Rize’nin Fındıklı ilçesine bağlı Arslandere köyünde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dün başlayan başlayan yağmur sonucu Arslandere’de ufak çaplı heyelan meydana geldi. Rize İl Özel idaresi ekipleri de meydana gelen heyelan ihbarı üzerine olay yerine gitti. Olay yerine ulaşan İl Özel İdare Ekipleri trafiğe kapanan yolu açabilmek için çalışma başlattı. Yapılan yol açma çalışmalarının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.