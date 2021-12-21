Rize’de Gürcistan uyruklu şahıs donmak üzereyken bulundu

Rize’de Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen şahıs 3 gündür yaşadığını söylediği çardakta donmak üzereyken bulundu.

Olay merkezde sahil dolgu alanında bulunan çardaklarda bugün öğle saatlerinde meydana geldi. 3 gündür açık havada yaşadığı öğrenilen çardakta hareketsiz oturan vatandaş Rize Belediyesi Zabıta Ekiplerinin dikkatini çekti. Görenlerin 112 acil çağrı hizmetlerine haber vermesi üzerine hareketsiz oturan şahısın bulunduğu yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen şahıs 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre şahsın alkollü olduğu ve ‘Sınır dışı edilmek istemiyorum’ dediği öğrenildi.