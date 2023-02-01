Rize’de göçmen kaçakçılığı: 8 göçmen yakalandı

Rize’de yapılan çalışmalar neticesinde 8 kaçak Afganistan göçmeni yakalanırken 1 kişide tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Rize’nin Fındıklı ilçesi Liman mahallesi yol kontrol noktasında yapılan uygulama esnasında D.A. isimli şahsın yönetimindeki ticari taksi durduruldu. Yapılan kontrolde 4 Afganistan uyruklu şahıs araçta yakalandı. Yapılan anlık parmak izi sorgusunda Afganistan uyruklu şahısların düzensiz göçmen olduğu tespit edilerek yakalandı. Yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde Afganistan uyruklu M.S. isimli şahıs organizatör olarak tespit edilerek, Fındıklı ilçesi Merkez mahallesinde yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli şahıstan D.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Afganistan uyruklu M.S. isimli şahıs tutuklanarak Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Yakalanan 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, Fındıklı ilçesi Güzelyalı mahallesinde B.A isimli şahsın yönetimindeki kiralık araç durdurularak, yapılan kontrolde 4 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Yapılan anlık parmak izi sorgusunda Afganistan uyruklu şahısların düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.