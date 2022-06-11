Rize’de eşi tarafından darp edilerek öldürülen genç kadının kardeşi yaşananları anlattı

Rize’de eşi tarafından darp edilerek öldürülen 3 çocuk annesi genç kadının kardeşi Yasan Sancar yaşananları anlattı.

Olay Rize merkeze bağlı Çarşı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesinde meydana gelen olayda Ramazan Dursun (38) eşi 3 çocuk annesi Özlem Dursun’u (32), darp ettikten sonra cep telefonu ile çektiği fotoğrafları eşinin ailesi ve arkadaşlarına gönderdi. Olayın ardından eşinin annesi ve arkadaşları polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler ambulansla yaralı olduğu belirlenen Özlem Dursun ve kendini bıçakla keserek eşi yaraladığı süsü veren Ramazan Dursun’u Rize Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan genç kadınının yapılan muayenesinde vücudunda çeşitli yerlerinde kırık ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı. Kendisini yaraladığı iddia edilen Ramazan Dursun ise hastanede yapılan tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Özlem Dursun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Karısının canına kıyan Ramazan Dursun ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Dursun’un cenazesi otopsi yapılması için Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

“Her seferinde yaptığını o gün de yapmıştır”

Öte yandan ablasını kaybeden Yasin Sancar ablası Özlem Dursun’un olayın yaşandığı gün KADES uygulamasına başvurduğunu olay yerine gelen polis ekiplerine eşinin korkusundan dolayı şikayetini geri çektiğini söyledi. Sancar “Olayın tam olarak nasıl işlendiğini bilmiyoruz ama duyumlarımız var. Saat 4,5-5 civarı KADES uygulaması var biliyorsunuz. Yukarıda bir sorun yaşandı ki buna basıldı ve polisler geldi. Ekipler aşağı indirdi ablamı. Arabanın içerisinde mesela artık eve çıkmaması gerekiyordu aslında, ne oldu, nasıl oldu kandırıldı mı ? Yani ablamdır biliyorum her seferinde yaptığını o gün de yapmıştır. Çocukları ile tehdit etmiştir ablamı. Her seferinde yaptığını o gün de yapmıştır. Çocuklarıyla tehdit etmiştir, ‘Çocuklarını öldürürüm, eve geleceksin’ demiştir. Gitmemesi gerekiyordu. Eve çıkmış, eve gidince de onun 1 tane odası var. Enteresan el aletleri falan var, müzik ses sistemleri falan var. Mesela müziğin sesini son ses açıp ablamı fena şekilde darp etti. Bu zaten biliniyor yani ne ile darp etmiş yani kullanmış, bunu tam olarak bende bilmiyorum” dedi.

"Eşinin darp ettikten sonra resmini çekip arkadaşlarına atmış"

Darp ettikten sonra eniştesinin arkadaş çevresine sosyal medyadan ablasının resimlerini gönderdiğini kaydeden Sancar “Altına da niye ölmedi? gibisinden açıklama yazıyor. Yani bu bir canilik bu böyle bir şey olamaz. Daha önce defalarca darp etti. Çok hırpaladı çok dövdü çok kavgalar yani huzurevlerinde felan, ablam yerleşti. Affet beni yine gel yani yapmayacağım etmeyeceğim çok pişmanım gibisinden 1 sürü söylemler yani bu olayın çok öncesi de var. Sosyal medyadan arkadaşlarına attığı resimleri anneme atıyorlar. Annem bunu görünce beni arayıp ‘hemen eve çık’ ablanın diyor durumu kötü. Arıyorum ablamı telefona bakmıyor. Bir şekilde buraya geliyorum. Geldiğimde zaten polisler ambulans ekipler falan hep buradaydı zaten. Eve çıktığımda ablam yatak odasındaydı ama çekilen fotoğraflar bu el aletlerinin olduğu odadaydı ve fotoğrafın altında da bazı şeyleri var poşetler falan vardı. Darp edildiği oda ile ekipler geldiğindeki oda farklıydı” ifadelerini kullandı.

"Alkol, uyuşturucu ve hap bağımlısı"

Ablasının kafasına aldığı darbeler ile beyin kanamasından öldüğünü belirten Yasin Sancar, ablasının eşinin alkol, uyuşturucu madde ve hap bağımlısı olduğunu söyledi. Sancar, “Kendisini bıçakla komple doğramış. Bildiğiniz şeytan yani 40 tane kafasında kurar onu da yapar yani öyle bir insan. ‘Bana bıçak vurdu ben de ona bıçak vurdum’ gibisinden kurgu yapmış. Gözaltında bana bir sürü tehdit mesajları attı. Bu telefonu bunun eline nasıl veriyorlar ben anlamış değilim yani vermemeleri gerekiyor attıkları mesajlar bende, saati falan duruyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan aslan Artvin’in Şavşat ilçesi nüsfuna kayıtlı olan genç kadın Rize Sahil Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Atmeydanı mahallesindeki belediye kabristanlığında toprağa verilecek.