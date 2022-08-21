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Rize’de elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle apartman tahliye edildi

Rize’de elektrik panosundan çıkan yangının dumanı apartmanı sarınca bina tamamen tahliye edildi.

Asayiş 21.08.2022, 21:17
Rize’de elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle apartman tahliye edildi

Rize’de elektrik panosundan çıkan yangının dumanı apartmanı sarınca bina tamamen tahliye edildi.

Yangın, Müftü Mahallesi Yenievler Sokak üzerindeki 3 katlı bir aparmanın bodrum katındaki elektrik panosunda çıktı. Evlerinin içerisine kadar giren yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarın üzerine yangın yerine çok sayıda Rize Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürme çalışması yürütürken bir yandan da apartmanı tahliye etme çalışması başlattı. Elektrik aksamında çıkan yangından kaynaklı yoğun duman ile sarılan 3 katlı binada oturan vatandaşların bir kısmı Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerinin gaz maskesi dağıtması ile bir kısmı ise kurulan itfaiye merdiveni ile binadan tahliye edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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