banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
'Erken seçim söz konusu değil'
'Erken seçim söz konusu değil'
'Türkiye şantaja boyun eğmez'
'Türkiye şantaja boyun eğmez'
Teknoloji hisselerinde çılgın yükseliş
Teknoloji hisselerinde çılgın yükseliş
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

Rize’de dereye düşen inek vinçle kurtarıldı

RİZE’DE DEREYE DÜŞEN İNEK DÜŞTÜĞÜ YERDEN VİNÇLE ÇIKARTILDI

Asayiş 14.10.2020, 08:14
1
Rize’de dereye düşen inek vinçle kurtarıldı

Rize’de dereye düşen inek düştüğü yerden vinçle çıkartıldı.

Rize merkeze bağlı Can Polat Mahallesi’nde Sinan Akbulut’a ait olduğu öğrenilen inek ahırdan kaçarak mahallenin içerisinde geçen dereye düştü. Olduğu yerden çıkartılamayan inek için AFAD ve İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler uzun süreli uğraşın ardından ineği bulunduğu yerden çıkartamayan ekipler bölgeye vinç çağırdı. Vincin selesine iple bağlanan inek bulunduğu yerden uzun uğraşlar sonucunda çıkartılarak sahibine teslim edildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 14 Ekim 2020
İmsak 05:43
Güneş 07:08
Öğle 12:55
İkindi 16:00
Akşam 18:33
Yatsı 19:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2