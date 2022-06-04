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Rize’de dereye düşen Arap turisti arama çalışmaları devam ediyor

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde dün fotoğraf çekerken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 04.06.2022, 12:30
Rize’de dereye düşen Arap turisti arama çalışmaları devam ediyor

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde dün fotoğraf çekerken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde ilçenin Galer Düzü mevkiinde Ummanlı Al Rawahi Favvzi Faız Zaid (49), dere kenarında fotoğraf çektirmek için bir kayanın üzerine çıktı. Ummanlı turist bir süre sonra dengesini kaybederek dereye düştü. Akıntıya kapılarak gözden kaybolan turisti aramak için vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dün akşamdan bu yana ekipler tarafından Fırtına Deresi üzerinde sürdürülen arama çalışmaları devam ederken, henüz bir ize rastlanılamadı.

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