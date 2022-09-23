Rize’de dereden köpek kurtarma operasyonu

Rize’de dereye düşen köpek AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pazar ilçesinde Hemşin Deresi’ne düşen köpek dereyatağının duvarlarının yüksekliği nedeniyle mahsur kalarak bulunduğu yerden çıkamadı. Köpeğin bağırmalarını fark eden çevredeki insanlar kurtarılması için AKUT’tan yardım istedi. Olay yerine gelen AKUT ekipleri dere yatağına girerek bot yardımı ile köpeğin yanına kadar gitti. Dereye inen ekip personeli köpeği yakalayarak bota aldı. Dere yatağından bot yardımı ile karaya çıkartılan köpeğe kurtuldukdan sonra mama verildi.