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Rize’de denizde kalp krizi geçiren emekli okul müdürü hayatını kaybetti
RİZE’DE YÜZERKEN KALP KRİZİ GEÇİREN NECATİ İSLAMOĞLU İSİMLİ EMEKLİ OKUL MÜDÜRÜ HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 23.07.2020, 18:00
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Rize’de yüzerken kalp krizi geçiren Necati İslamoğlu isimli emekli okul müdürü hayatını kaybetti.
Olay Ardeşen ilçesinde meydana geldi. Sıcak havadan bunalan emekli Ardeşen Lisesi Müdürü 80 yaşındaki Necati İslamoğlu hemen hergün yüzdüğü Ardeşen Limanı mevkiinde denize girmek istedi. Denizde bir anda kalp krizi geçiren İslamoğlu hayatını kaybetti. Cansız bedeni kıyıya vuran İslamoğlu denizden çıkartılarak otopsisi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgilki inceleme başlatıldı.
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