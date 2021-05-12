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Rize’de çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyük köy beldesinde çıkan yangında 3 katlı binanın en üst katı ve çatısı kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu.

Asayiş 12.05.2021, 19:15
Rize’de çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyük köy beldesinde çıkan yangında 3 katlı binanın en üst katı ve çatısı kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu.

Yangın, beldeye bağlı Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı binanın Varal Aksu’ya ait olan 3. katında elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Yangına önce mahalle sakinleri hortumlarla müdahale etti. Çatıya kadar çıkan alevlerin üzerine kiremit atarak söndürülmeye çalışıldı. Olay yerine gelen Belde Belediyesine ait itfaiye ekipleri vatandaşların ardından yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülse de ev ve binanın çatısı kullanılmaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış sebebinin anlaşılması için inceleme başlatıldı.
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