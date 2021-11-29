Rize’de çatısı yanan yurttaki öğrenciler diğer yurtlara yerleştirildi

Rize’de üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun çatısında çıkan yangın kontrol altına alınırken, yurtta kalan öğrenciler diğer yurtlara, Polisevi ve Öğretmenevi’ne yerleştirildi.

İslamlaşa Mahallesi’nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hemen arka kısmındaki Kredi ve Yurt Kurumu’na bağlı bin öğrencili Yeşilçay Erkek Öğrenci Yurdu’nun 500 öğrencinin kaldığı bloğunun çatısında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 2 saat süren yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı. Yangın çıkan bloktaki öğrenciler ise il merkezindeki diğer yurtlara, Polisevi ve Öğretmenevi’ne yerleştirildi. Evi olan arkadaşlarına gitmek isteyen öğrenciler ise yurt yönetiminden izin isteme koşulu ile arkadaşlarının evine gitti.