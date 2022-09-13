Rize’de bir kişi eşini ve amcasının oğlunu öldürdü

Rize’de bir kişi tabancayla eşini ve amcasının oğlunu öldürdü.

Olay Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.M.B. (44) isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenle amcasının oğlu Şaban Ali Bülbül’e (54) tabancayla ateş etti. Silah sesini duyan eşi Yeliz Bülbül’ün de olay yerine gelmesiyle şahıs aynı tabancayla eşini de vurdu. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan Yeliz Bülbül ile Şaban Ali Bülbül’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan F.M.B. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.