Rize’de baca yangını paniğe neden oldu

Rize’nin Merkez ilçesinde 4 katlı İl Özel İdaresine ait ek binanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı İl Özel İdaresine ait ek binanın bacasında çıktı. Binanın en alt katında bulunan restorana ait bacadan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zabıta ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.