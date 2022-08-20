Rize’de Arap turistleri taşıyan tur minibüsü devrildi: 3’ü ağır 25 yaralı

Rize’nin Güneysu ilçesinde içinde Arap turistlerin bulunduğu tur minibüsünün kaza yapması sonucu, aralarında çocukların ve şoförün de bulunduğu 3’ü ağır 25 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Asmalı Irmak köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bölgeye Trabzon’dan gezmeye gelen Arap turistleri taşıyan 61 S 3434 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak duvara çarptıktan sonra 53 RT 658 plakalı çift kabin aracın üzerinde devrildi. Kazada minibüs şoförü ile birlikte yolculardan 2’si ağır yaralanırken, yaralı toplam 25 kişi olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Rize’deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.