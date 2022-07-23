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Rize’de aç kalan ayı ilçe merkezine indi

Rize’de aç kalan boz ayı sahildeki İyidere ilçe merkezine kadar indi.

Asayiş 23.07.2022, 12:51
Rize’de aç kalan ayı ilçe merkezine indi

Rize’de aç kalan boz ayı sahildeki İyidere ilçe merkezine kadar indi.

Olay, İyidere ilçe merkezinde gece saatlerinde meydana geldi. Aç kalan boz ayı, yemek bulmak için ilçe merkezindeki yerleşim yerlerine kadar indi. Gece saatlerinde otomobili ile ilçe merkezinde seyir halinde ilerlerken sokak ortasında koşan ayıyı fark eden şahıs o anları cep telefonu kamerası ile anbean kaydetti.

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