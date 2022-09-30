Rize’de 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri kameralara yansıdı

Rize merkezde 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza merkeze bağlı Müftü Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize merkez istikametinden Gündoğdu Mahallesi istikametine giden Gülşah Esra Tülüce idaresindeki 53 FE 680 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla attı. Takla atan araç Menderes Bulvarına düşerek yol kenarında park halinde bulunan 53 T 0405 plakalı araca ve kaldırımda yaya olarak yürüyen S.K.’ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkartılan Tülüce, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen feci kazayı etrafta bulunan güvenlik kameraları anbean kaydetti.