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Rize’de 11 yaşındaki kız çocuğuna kamyonet böyle çarptı
Rize’nin Muradiye beldesinde yoldan karşıya geçmek isteyen 11 yaşındaki kıza kamyonet çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 16.11.2021, 10:32
Rize’nin Muradiye beldesinde yoldan karşıya geçmek isteyen 11 yaşındaki kıza kamyonet çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza beldeye bağlı Kömürcüler Mahallesi’nde karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.T. kontrolündeki 35 DT 181 plakalı kamyonet, aniden yola çıkan 11 yaşındaki orta öğretim öğrencisi Haticenur Koto’ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce uzağa fırlayan Koto, Kamyonet şoförü tarafından vakit kaybetmeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Burada tedavi altına alınan 11 yaşındaki Koto tedavisinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan kaza anı iş yerlerinin kameralarına anbean yansıdı.