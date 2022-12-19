Rize’de 10 ton hamsiye el konuldu

Rize’de küçük boyda avlandığı tespit edilen 10 ton hamsiye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından el konuldu.

Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve beraberindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tarafından Fındıklı ve Ardeşen ilçeleri su ürünleri kontrol ekipleri ile birlikte Pazar ile Fındıklı ilçeleri arasında bulunan motorların karaya çıkış noktaları ve balıkçı barınaklarında denetimler yapıldı. Fındıklı ilçesi Yeniköy Balıkçı Barınağı’ndaki nakil vasıtasında yapılan denetimde, avlanabilir boyutların altında olduğu belirlenen 10 ton hamsiye el konuldu. Nakil vasıtası sürücüsüne ise idari para cezası uygulandı.