Rize’de 1 haftada pandemi kurallarına uymayan 330 kişiye 625 bin para cezası uygulandı

Rize’de 8–14 Mart tarihleri arasında yapılan denetlemeler sonucu pandemi kurallarına uymayan 330 kişiye toplamda 625 bin 059 lira idari para cezası uygulandı.

Rize genelinde ilgili tüm resmi kurumlar tarafından görevlendirilen denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimler sonucunda pandemi kurallarına uymayan 3 işletmeye 9 bin 450 lira, sosyal mesafe, maske ve mesafe kurallarına uymayan 143 kişiye 195 bin 890 lira, karantina kuralına kurallarına uymayan 3 kişiye 9 bin 769 lira ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 181 kişiye 409 bin 950 lira olmak üzere toplamda 330 kişiye toplamda 625 bin 059 lira idari para cezası uygulandı.