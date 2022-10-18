Rize şehir hastanesi dolgusunu taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı

Rize’de yapılacak olan şehir hastanesinin dolgusunu taşıyan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Melyat Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize Şehir hastanesinin deniz dolgusunu taşıyan 08 AAC 161 plakalı hafriyat kamyonunun ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan sürücünün olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Pazar Kaçkar Devlet hastanesine kaldırıldı. Kamyonun devrilmesi sonucunda trafikte aksama yaşanırken olay yerine gelen polis ekipleri tarafından trafik tek şeritten açıldı.