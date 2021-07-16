Rize merkeze bağlı Muradiye beldesinde selde kaybolan şahsı arama çalışmaları dere içinde sürdürülüyor

Rize’de önceki gün yaşanan şiddetli yağış sonrası oluşan selde en fazla zarar gören noktalardan olan Muradiye Beldesi’nde kayıp bir kişiyi arama çalışmaları dere içinde sürdürülüyor.

Rize’de önceki gün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selde Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı binada bulunan Hacere Mert ve eşi Nuri Cemal Mert hayatını kaybederken, yağmurdan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Delihasan’ı arama çalışmaları ise enkaz çevresinde ve yıkılan evin yanından geçen dere içerisinde AFAD ve JAK timleri tarafından sürdürülüyor. Çalışmaların dere boyunca devam edeceği belirtilirken, selde hayatını kaybeden Hacere Mert ve eşi Nuri Cemal Mert ise bugün Cuma Namazı sonrasında beldede kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlanacak.

Öte yandan dün Batuhan Delihasan’ı arama çalışmalarında içinde bulunduğu aracın yıkıntılar altında bulunması ile büyük heyecan yaşanmış ancak araç içinde bedenine rastlanılamamıştı.