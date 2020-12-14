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Rize'de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı
Rize’nin İkizdere ilçesinde çıkan yangında 7 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Asayiş 14.12.2020, 15:47
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Yangın, ilçeye bağlı Gölyayla köyü, Kabahor Yaylası'nda sabah saatlerinde başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında 7 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz can kaybı olmadığını dile getirerek, “Şu anda İkizdere, İyidere, Derepazarı ve Rize Belediyelerinden gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. 7 evde yangın çıktı. Yangının diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışmaları yapıyoruz. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması” ifadelerini kullandı.
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