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Rize-Artvin havaalanının açılışında SOLOTÜRK ekibi nefes kesti
Milli Savunma Bakanlığı, Rize-Artvin havaalanının açılış töreninde SOLOTÜRK ekibinin nefes kesen kokpit görüntülerini paylaştı.
Asayiş 17.05.2022, 21:39
Milli Savunma Bakanlığı, Rize-Artvin havaalanının açılış töreninde SOLOTÜRK ekibinin nefes kesen kokpit görüntülerini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Rize-Artvin havaalanının açılış töreni sonrasında SOLOTÜRK ekibi tarafından bir gösteri gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı nefesleri kesen bu gösterinin kokpit görüntülerini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.