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Riva’da TFF binasına silahlı saldırı

TFF Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri’nin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma olmazken binaya 5 kurşun isabet etti.

Asayiş 01.09.2022, 19:16
Riva’da TFF binasına silahlı saldırı

TFF Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri’nin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma olmazken binaya 5 kurşun isabet etti.

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