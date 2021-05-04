banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İnternet devi Yahoo satılıyor!
İnternet devi Yahoo satılıyor!
Bill Gates ve Melinda Gates boşanıyor
Bill Gates ve Melinda Gates boşanıyor
Salih Uçan hastaneye kaldırıldı
Salih Uçan hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tüm fotoğrafları sildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tüm fotoğrafları sildi

"Riskli" grubundaki kişi muhabire böyle tepki gösterdi: "Film mi çeviriyoruz?"

Kırıkkale’de akaryakıt istasyonunda dolaşırken jandarmaya yakalanan "riskli" grubundaki kişi, kendisini görüntüleyen muhabire "Film mi çeviriyoruz?" diyerek tepki gösterdi.

Asayiş 04.05.2021, 02:02
"Riskli" grubundaki kişi muhabire böyle tepki gösterdi: "Film mi çeviriyoruz?"

Kırıkkale’de akaryakıt istasyonunda dolaşırken jandarmaya yakalanan "riskli" grubundaki kişi, kendisini görüntüleyen muhabire "Film mi çeviriyoruz?" diyerek tepki gösterdi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye gezerken akaryakıt istasyonunda dolaşan bir kişinin "HES kodu" sorgulamasını yaptı. Jandarma, V.Ö. isimli kişinin "riskli" grubunda yer aldığını tespit etmesi üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı. Kendisini görüntüleyen muhabire de "Burada film mi çeviriyoruz?" diyerek tepki gösterdi. Muhabirin ismini öğrenmek isteyen V.Ö, ekip aracına binmek istemedi. Bir süre ikna çabasının ardından araca binen kişi, öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Tedbirleri ihlal ettiği gerekçesiyle de 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu