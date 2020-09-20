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Rip akıntısına kapıldı, boğulmaktan kurtarıldı

HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE DENİZE GİREN 1 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ.

Asayiş 20.09.2020, 17:34
Rip akıntısına kapıldı, boğulmaktan kurtarıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize giren 1 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi sahilinde 1 kişinin rip akıntısına kapıldığını ve çırpındığını gören vatandaşlar, denize girerek şahsı kurtardı.

Boğulma tehlikesi geçiren şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü

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