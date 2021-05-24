Rip akıntısına kapılan genci cankurtaran ve vatandaşlar kurtardı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan genç, cankurtaran ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, rip akıntısı sebebiyle her yıl onlarca kişinin deniz sezonunda hayatını kaybettiği Çevlik Sahili’nde boğulma tehlikesi geçiren Y.E.T isimli gencin imdadına cankurtaran, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yetişti. Boğulma tehlikesi geçiren genç, olay yerine çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü.