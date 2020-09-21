Son Dakika
Rip akıntısına kapılan adam kurtarılamadı
HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE RİP AKINTISINA KAPILARAK BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILAN MEHMET GÜZEL HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 21.09.2020, 11:20
Hatay’ın Samandağ ilçesinde rip akıntısına kapılarak boğulmaktan son anda kurtarılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi sahilinde 1 kişinin rip akıntısına kapıldığını ve çırpındığını gören vatandaşlar, denize girerek Mehmet Güzel’i kurtardı.
Boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Güzel, olay yerine çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü.
Mehmet Güzel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:44
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:11
|Yatsı
|20:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|3
|8. Hatayspor
|1
|3
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Adanaspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|13. Altay
|2
|1
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Eskişehirspor
|2
|1
|16. Giresunspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Boluspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Leeds United
|2
|3
|10. Chelsea
|2
|3
|11. Newcastle
|2
|3
|12. Aston Villa
|0
|0
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0