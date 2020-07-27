Rip akıntısına kapılan 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı
HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE GİRDİKLERİ DENİZDE RİP AKINTISINA KAPILAN 3 KİŞİ BOĞULMAKTAN KURTARILDI.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde girdikleri denizde rip akıntısına kapılan 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Çevlik sahilinde denize serinlemek için giren 3 ayrı kişi, rip akıntısına kapıldı. Cankurtaranlar ve itfaiye ekipleri boğulma tehlikesi geçirenleri karaya çıkardı.
Boğulmaktan kurtarılan ismi açıklanmayan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Rip akıntısı
Rip akıntısı olarak da adlandırılan rip akımı, dalgaların kırıldığı plajların yakınında meydana gelebilen, kırılan dalgaların ters yönünde akan belirli bir su akımı türüdür.
Rip akıntısı, kıyıya ulaşan dalgaların geri dönüşleri sırasında oluşan güçlü ve tehlikeli akıntıdır. Kıyıya ulaşan dalgalara tepki olarak oluşur. Pek çok sahilde rip dalgası kıyıya dik olarak meydana gelir. Rip akıntısı ancak yüksekten bakıldığında dikkatli gözle anlaşılır.
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