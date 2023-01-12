Rio Grande Nehri’nde mahsur kalan 3 küçük çocuk kurtarıldı

ABD-Meksika sınırda yer alan Rio Grande Nehri’nde terk edilen El Salvador uyruklu 9, 6 ve 2 yaşındaki 3 kız çocuğu Meksikalı yetkililer tarafından kurtarıldı.

ABD-Meksika sınırda göçmen krizi devam ediyor. Meksika’nın Coahuila eyaletinde yer alan Piedras Negras şehrinde Meksika Ulusal Muhafızları’nın ihbarı üzerine harekete geçen Ulusal Göç Enstitüsü ekipleri, Rio Grande Nehri’ndeki bir adacığa terk edilen 3 göçmen kız çocuğunu kurtardı.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yaşları 9, 6 ve 2 olarak belirlenen El Salvador uyruklu 3 kız çocuğunun adacıktaki çalıların arasında bulundukları sırada yanlarında yetişkin kimsenin olmadığı belirtildi. Yetkililer, göçmen çocukları tekneyle karaya ulaştırırken, çocukların sağlık kontrollerinin ardından Kapsamlı Aile Gelişimi (DIF) kurumuna teslim edildiklerini açıklandı.

Meksika üzerinden ABD’ye geçmek için kullanılan Rio Grande Nehri’nde 24 Aralık 2022’de 4 kişilik bir aile nehirden geçmeye çalıştığı sırada nehrin akıntısına kapılan 7 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetmişti.