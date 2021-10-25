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Rick Kasırgası Meksika’da karaya ulaştı

Rick Kasırgası Meksika’da karaya ulaşırken, yetkililer halkı sel ve toprak kaymaları konusunda uyardı.

Asayiş 25.10.2021, 17:13
Rick Kasırgası Meksika’da karaya ulaştı

Rick Kasırgası Meksika’da karaya ulaşırken, yetkililer halkı sel ve toprak kaymaları konusunda uyardı.

Meksika’nın Guerrero eyaletinin Isidoro Montes de Oca şehrinde Rick Kasırgası karaya ulaştı. Meksika Sivil Savunma Koordinasyonu, kategori 2 seviyesinde ülke topraklarında varan Rick Kasırgasının saatteki hızının 205 kilometreye ulaşan sert rüzgarlar ve şiddetli yağışla birlikte kuzey yönüne doğru ilerlediğini bildirdi. Rick Kasırgasının Guerrero, Michoacn, Colima, Jalisco ve Nayarit eyaletlerinde şiddetli yağış ile birlikte etkili olması bekleniyor. Yetkililer halkı sel, akarsu taşkınları ve toprak kaymaları ihtimaline karşı uyarırken, kasırganın etkili olacağı şehirlerde ihtiyaç duyan vatandaşlar için barınaklar oluşturuldu.

Kasırga ile birlikte ilerleyen yağışlı hava ve rüzgar nedeniyle şimdiden Michoacn eyaleti Uruapan şehrinde bir kanalın taşması sonucu onlarca evi su bastı. Guerrero eyaletindeki turizm şehri Acapulco’da ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, bir otoyolda da çöküntü oluştu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Rick Kasırgasının büyük bir yıkıma sebep olmasını beklemediklerini belirtirken silahlı kuvvetlerin vatandaşlara ve sivil savunma ekiplerine her türlü yardım için hazırda bulunduğunu söyledi.

Meksika’da bu yıl yaşanan Nora, Grace ve Dolores kasırgaları sebebiyle toplam 15 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de kaybolmuştu.

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