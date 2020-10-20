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Rezidanstaki intihar, iki kadının işlediği cinayet çıktı

KURBAN MAKYAROV

Asayiş 20.10.2020, 11:10
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Rezidanstaki intihar, iki kadının işlediği cinayet çıktı

Esenyurt’ta bir rezidansın 10’uncu katından atlayan 25 yaşındaki yabancı uyruklu adamın intihar ettiği şüphesi üzerine araştırma yapan polis olayın intihar olmadığı sevgilisi ve arkadaşı tarafından aşağıya atıldığını çözdü.

Olay, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkmenistanlı adam Kurban Makyarov(25) bir rezidansın 10’uncu katından atlayarak intihar ettiği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışması sonrasında olay sırasında orada bulunan Makyarov’un sevgilisi Dilmira Alimuradova(24) ve arkadaşı Soyave Admina(26) ifadeleri alındı.

Aleyhinde konuşmasına sinirlenmiş

İki kadın poliste verdiği ifadesinde iddiaya göre Makyarov’un sevgilisi Alimuradova’nın hakkında kötü konuşmasına sinirlendiklerini bu yüzden de alkol aldıktan sonra Makyarov’a biber gazı sıkıp bağlamak isterken çıkan arbede de adamı 10’uncu kattan attıklarını itiraf etti.

İki kadın polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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