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Reza Zarrab’ın holding binasının girişine hırsızları engellemek için duvar örüldü

Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu yargılanan İranlı iş adamı Reza Zarrab’ın eski holding binasının girişlerine, hırsızları engellemek için duvar örüldü.

Asayiş 14.10.2021, 20:28
Reza Zarrab’ın holding binasının girişine hırsızları engellemek için duvar örüldü

Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu yargılanan İranlı iş adamı Reza Zarrab’ın eski holding binasının girişlerine, hırsızları engellemek için duvar örüldü.

Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu yargılanan İranlı iş adamı Reza Zarrab’ın Beyoğlu’nda bulunan 7 katlı eski holding binası son dönemlerde hırsızların hedefi haline geldi. Kayyum atanan holding binası yaklaşık 1 yıldır boş bırakılırken hırsızlar binadaki cam, pencere, demir gibi malzemeleri çalmaya başladı. Evsizlerin de içerisinde kaldığı bina ve çevresi vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Beyoğlu Kaymakamlığının girişimleri sonrası holdingin girişindeki kapı ve pencerelerine Beyoğlu Belediyesi tarafından duvar örüldü.

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