Reyondan ürün seçer gibi beğendiği ayakkabıları çaldı

Sarıyer’de bir apartmanlara giren hırsız beğendiği ayakkabıları yanında getirdiği çantanın içine koyarak çaldı.

Şahıs yakalanırken, hırsızlık anları kameraya yansıdı. Yaşadığı Mahallede çok sayıda hırsızlık olaylarının olduğunu söyleyen Kenan Külünkoğlu, “Burada bekçilerin dolaşmasını istiyoruz” dedi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Dönence sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi daha önceden tespit ettiği sokak üzerindeki apartmanlara tek tek girerek beğendiği ayakkabıları yanında getirdiği çantanın içine koyarak kaçtı. Başka bir gün yine aynı mahallede bulunan başka bir apartmana giren hırsız, yakabıları alıp çıkarken kamerayı görünce şoke oldu. Şahıs apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde her kata tek tek çıkarak beğendiği ayakkabıları çantanın içine koyduğu görülüyor.

Kapısının önündeki ayakkabıların çalındığı fark edip kameraları izleyen Kenan Külünkoğlu, “Olay, pazar günü saat iki sıralarında oldu. Hırsıza tosuncuk adını koydum bu arada. Adam binaya iki sularında giriyor, asansörle beşinci kata buraya çıkıyor. İlk önce buradaki ayakkabılardan beğendiklerini alıyor sonra bütün katları dolaşarak aşağıda üçüncü kattaki dairedeki komşunun ayakkabılarını da alıyor. Buradan çıkıyor. Çıkışta dış kamerayı fark ediyor, yüzünü kapatmaya çalışıyor. Lastikçi Hüseyin Bey’e, selam verip kolay gelsin diyor. Adam bütün mahalleyi dolaşıyor. Cumhuriyet Mahallesi burası. Dönence sokak olarak geçiyor. Dönence sokak mahalleyi döndüğü için ismi de dönence bir sokak. Hırsız Dönence sokağın girişinden giriyor. Oradaki evlere de uğruyor. Orada da birkaç tane komşunun ayakkabılarını alıp dönüyor. Bu arkadaki numara 1‘deki bina da bizim oraya da giriyor. Girişte de amcam markete gidiyormuş. Birbirlerine kolay gelsin İyi günler diyorlar. Amcam marketten geldiğinde bir bakıyor ki ayakkabılar çalınmış ve hatta kiracılarında” dedi.

“Bekçi talep ediyoruz”

Kenan Külünkoğlu konuşmalarının devamında, “Burada daha önce olaylar oldu. Araba çalındı, bazı evlere girildi. Bizim binada da daha önce bir evimize hırsız girmişti. Bekçilerden yardım istiyoruz. bekçi kanunu geçti, mahallemize bekçi atandımı bilmiyorum ama en azından bizim sokağı günde bir iki defa geceleri gezse bir güven kaynağıdır. O nedenle mahallemize bekçi talep ediyoruz.

Apartman sakinlerinden Erkut Ulaş ie, “Pazar günü yurt dışından gelen misafirimiz vardı. Çıkmak istedikleri zaman çocuk kapıyı açıp ayakkabıları yok dedi. Başta şaka yapıyor sandık sonra baktık ki gerçekten yok. Adam üst katlardan başladı merdivenleri tek tek inerek ayakkabılara baktı. Beğendiği ayakkabıları aldı çantasına koyarak götürdü” dedi.