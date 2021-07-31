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Reyondaki parfümü önce kokladı sonra çaldı

Adıyaman’da bir markete giren şahıs, reyonda bulunan parfümleri koklayarak çalıp götürdü.

Asayiş 31.07.2021, 13:50
Reyondaki parfümü önce kokladı sonra çaldı
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Adıyaman’da bir markete giren şahıs, reyonda bulunan parfümleri koklayarak çalıp götürdü.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markete gelen kimliği belirsiz bir şahıs, market içerisinde bir süre gezinmeye başladı. Marketin kozmetik reyonunda bulunan parfümleri gözüne kestiren şahıs, parfümleri tek tek denemeye başladı. Kokusu hoşuna giden parfümü cebine koyan şahıs daha sonra marketten soğuk kanlı bir şekilde çıkarak uzaklaştı. Şahsın hareketlerinden şüphelenen market görevlileri kameraları incelediklerinde şahsın kozmetik reyonundan parfüm çaldığı tespit edildi.
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