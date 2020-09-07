Reyon görevlisi defalarca bıçaklandı, yardımına diğer çalışanlar yetişti
RUSYA’NIN ULYANOVSK ŞEHRİNDE BİR KADIN GİRDİĞİ MARKETTE REYONDA ÇALIŞAN GÖREVLİYİ DEFALARCA BIÇAKLADI. O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIRKEN, ALDIĞI BIÇAK DARBELERİYLE YARALANAN GÖREVLİNİN YARDIMINA ÇALIŞMA ARKADAŞLARI YETİŞTİ.
Rusya’nın Ulyanovsk şehrinde bir kadın girdiği markette reyonda çalışan görevliyi defalarca bıçakladı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan görevlinin yardımına çalışma arkadaşları yetişti.
Rusya’nın Ulyanovsk şehrinde bir markette çalışan 32 yaşındaki kadın, meyve-sebze reyonunda ürün yerleştirdiği sırada dehşeti yaşadı. Markete giren maskeli bir kadın, doğrudan elindeki bıçakla reyon görevlisinin üzerine yürüdü ve kadını saçından tutarak bir anda bıçaklamaya başladı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, saldırıdan kurtulmaya çalışan reyon görevlisi başarılı olamadı. Bu sırada markette çalışan 2 kişi, saldırgana müdahale etti.
Defalarca bıçaklanan reyon görevlisi yerde sürüklenerek kaçmaya çalışırken, saldırgan ise diğer market çalışanlarını tekmeleyerek uzaklaştırdı. Ayağa kalkan saldırgan, soğukkanlılıkla marketten yürüyerek çıktı.
İhbar üzerine markete ambulans sevk edilirken, bıçaklanarak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı reyon görevlisinin hayati tehlikeyi atlattığı aktarılırken, saldırganın da bir süre sonra yakalandığı duyuruldu. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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