banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Fındık üreticisine emanet uyarısı
Fındık üreticisine emanet uyarısı
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi

Reyhanlı patlamasının faillerinden Ercan Bayat tutuklandı

HATAY'IN REYHANLI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN VE 53 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BOMBALI TERÖR SALDIRISININ FAİLLERİNDEN ERCAN BAYAT, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Asayiş 10.09.2020, 19:08
3
Reyhanlı patlamasının faillerinden Ercan Bayat tutuklandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının faillerinden Ercan Bayat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay’ın Suriye sınırında bulunan ilçesi Reyhanlı’da, 2013 yılında meydana gelen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının faillerinden Ercan Bayat, önceki günlerde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz operasyonu sonucu Yayladağı ilçesine bağlı Denizgören mevkii Suriye sınırının sıfır noktasında yakalandı. Terörden arananlar listelerinde mavi kodla yer alan ve 2 gündür Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında bulunan Ercan Bayat, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan Ercan Bayat’ın tutuklandığı bildirildi.

Yorumlar (0)
banner378
23°
açık
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:33
Öğle 13:06
İkindi 16:40
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0