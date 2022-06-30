banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı

Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde, “saldırının talimatını aldım” dediği, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.

Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde, “saldırının talimatını aldım” dediği, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.

Asayiş 30.06.2022, 08:48
Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde, “saldırının talimatını aldım” dediği, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.

Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde, “saldırının talimatını aldım” dediği, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu