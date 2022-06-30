Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde, “saldırının talimatını aldım” dediği, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.
Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde, “saldırının talimatını aldım” dediği, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.
Asayiş 30.06.2022, 08:48
Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde, “saldırının talimatını aldım” dediği, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.