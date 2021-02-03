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Resulayn’da patlama: 1 yaralı
Suriye’nin Resulayn ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir sivil yaralandı.
Asayiş 03.02.2021, 14:34
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Suriye’nin Resulayn ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir sivil yaralandı.Suriye’nin Resulayn ilçesinde bulunan El Barid kavşağı yakınında el yapımı patlayıcı (EYP) patladı. Patlama sonucu bir sivilin yaralandığı, çevredeki dükkanlarda hasar meydana geldiği belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralı kişiyi çevredeki hastaneye kaldırdı.