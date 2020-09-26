banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Ayasofya çağrısı: ‘Fransa kaçırılan çinileri iade etsin’
Ayasofya çağrısı: ‘Fransa kaçırılan çinileri iade etsin’
Rapçi Ezhel'in paylaşımına tepki yağıyor!
Rapçi Ezhel'in paylaşımına tepki yağıyor!
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk golünü attı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk golünü attı
Lazer epilasyon için yeni düzenleme: Sertifikasız işletmelere dikkat!
Lazer epilasyon için yeni düzenleme: Sertifikasız işletmelere dikkat!

Resulayn’da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 14 yaralı

RESULAYN’DA BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI: 7 ÖLÜ, 14 YARALI

Asayiş 26.09.2020, 19:15
2
Resulayn’da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 14 yaralı

Suriye’nin Resulayn kentinde bomba yüklü araçla yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Suriye’nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi ve itfaiye sevk edilirken, yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin patlama sonrası çıkan yangına müdahalesi devam ediyor.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 26 Eylül 2020
İmsak 05:24
Güneş 06:49
Öğle 13:00
İkindi 16:22
Akşam 19:02
Yatsı 20:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Hatayspor 3 7
3. Galatasaray 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Trabzonspor 3 4
8. Beşiktaş 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Fenerbahçe 2 4
11. Kasımpaşa 3 3
12. Sivasspor 2 3
13. Kayserispor 3 3
14. Gaziantep FK 3 2
15. Konyaspor 1 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Denizlispor 2 1
18. Malatyaspor 3 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 3 7
2. İstanbulspor 3 6
3. Adanaspor 3 5
4. Samsunspor 2 4
5. Akhisar Bld.Spor 3 4
6. Adana Demirspor 2 4
7. Giresunspor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Balıkesirspor 3 3
10. Bursaspor 3 3
11. Altınordu 2 3
12. Bandırmaspor 2 3
13. Ankaraspor 2 3
14. Ümraniye 3 3
15. Altay 2 1
16. Boluspor 2 1
17. Eskişehirspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Everton 3 9
2. Leicester City 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Chelsea 3 4
7. Tottenham 2 3
8. Man City 1 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Brighton 3 3
12. Wolverhampton 2 3
13. M. United 2 3
14. Newcastle 2 3
15. West Bromwich 3 1
16. Burnley 1 0
17. West Ham 2 0
18. Sheffield United 2 0
19. Fulham 2 0
20. Southampton 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Valencia 3 4
5. Villarreal 2 4
6. Celta de Vigo 2 4
7. Getafe 2 4
8. Osasuna 2 3
9. Cádiz 2 3
10. Huesca 3 2
11. Real Madrid 1 1
12. Eibar 2 1
13. Deportivo Alaves 3 1
14. Real Valladolid 2 1
15. Atletico Madrid 0 0
16. Barcelona 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Elche 1 0