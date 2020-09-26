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Resulayn’da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 14 yaralı
RESULAYN’DA BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI: 7 ÖLÜ, 14 YARALI
Asayiş 26.09.2020, 19:15
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Suriye’nin Resulayn kentinde bomba yüklü araçla yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Suriye’nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi ve itfaiye sevk edilirken, yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin patlama sonrası çıkan yangına müdahalesi devam ediyor.
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