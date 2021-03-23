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Resulayn’da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü

Suriye’nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu aracın şoförü hayatını kaybetti.

Asayiş 23.03.2021, 12:48
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Resulayn’da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü

Suriye’nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu aracın şoförü hayatını kaybetti.

Suriye’nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı. Şoför, aracıda bir bomba yerleştirildiğini bilmezken kaldığı mahalleden şehrin sanayi bölgesine giderken aniden araç patladı. Patlamada aracın şoförü hayatını kaybederken araç kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
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