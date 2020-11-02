Resulayn’da bir pazarda el yapımı patlayıcı infilak etti: 5 yaralı

Suriye’nin Resulayn ilçesinin merkezinde buluna bir pazarda el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda 5 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye’nin Resulayn ilçesinde bir pazarda el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda 5 sivilin yaralandığı bildirildi. yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Pazardaki tezgahlar büyük bir zarar gördü. Çevredeki mağaza ve araçlar kullanılmaz hale geldi.