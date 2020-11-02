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Resulayn’da bir pazarda el yapımı patlayıcı infilak etti: 5 yaralı

SURİYE'NİN RESULAYN İLÇESİNİN MERKEZİNDE BULUNA BİR PAZARDA EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİ. OLAYDA 5 SİVİLİN YARALANDIĞI BİLDİRİLDİ.

Asayiş 02.11.2020, 14:21
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Resulayn’da bir pazarda el yapımı patlayıcı infilak etti: 5 yaralı

Suriye’nin Resulayn ilçesinin merkezinde buluna bir pazarda el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda 5 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye’nin Resulayn ilçesinde bir pazarda el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda 5 sivilin yaralandığı bildirildi. yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Pazardaki tezgahlar büyük bir zarar gördü. Çevredeki mağaza ve araçlar kullanılmaz hale geldi.

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