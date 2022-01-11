Resmi kurumlara örgüt üyesi yetiştiren 10 FETÖ yöneticisi yakalandı

Konya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü içerisinde yönetici konumda olan ve örgüte eleman yetiştirdikleri tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde yönetici konumda olan ve gizli yapılanma içerisinde faaliyet gösteren, kamu kurum ve kuruluşlarına örgüt adına yetiştirdiği elemanları yerleştirdikleri tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki 6 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli şahısların vermiş oldukları ifadeler doğrultusunda 423 şahsın daha tespit edildiği öğrenildi.